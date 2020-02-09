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Damla sakızı cildi gençleştiriyor

Damla sakızı cildi gençleştiriyor

Antiseptik özelliği olan damla sakızıyla hazırlanan kür, ciltte leke ve kırışıklığı azaltıyor, yüzdeki sarkmaları kısa sürede toparlıyor.

Damla sakızı hem bakteri hem de virüsleri etkisiz hale getiren bir özelliği vardır. Bu yüzden birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Antiseptik etkisiyle bilinen damlasakızı, cilde derinlemesine bakım yapar. Ergenlik döneminde görülen aknelerin, vücuttaki yağ dengesizliğinden meydana geldiği bilinmektedir. 

AKNELERİ ORTADAN KALDIRIR

Bu dönemde yüzde kalıcı izler bırakmaması için, cilt temizliği yanında bu sivilceleri kurutucu özellikli ürünler kullanılır. Damlasakızı bu noktada oldukça etkilidir. Hem antiseptik olarak gözenekleri temiz tutar hem de oluşmuş akneleri giderir. Akneden dolayı kızarmış, ağrılı ve yanan bölgeyi sakinleştiricidir. Cildi canlandırır, nem seviyesini ayarlar ve korur. Cilt kırışıklıklarını açıcı ve bu kırışıklıklar oluşmadan da cildi genç tutma özelliği vardır. Yüz ovalini sıkılaştırdığı gibi sarkmaları da toparlar.

HAVANDA DÖVEREK HAZIRLANIR

Cilt için kullanılmak istenildiğinde parçacıklar halinde bulunan 10 gram damla sakızı önce havanda dövülerek blender da toz haline getirilir. Çeyrek su bardağı zeytinyağı ile 50 gram balmumu eritilerek kıvamlı homojen bir karışım elde edilir. Ilık hale gelen karışıma damlasakızı atılır. Üzeri kapalı şekilde bir kaba konulur. Bu karışımı her gün yatmadan önce kullanabilirsiniz. Bu dönemde yüzde kalıcı izler bırakmaması için, cilt temizliği yanında bu sivilceleri kurutucu özellikli ürünler kullanılır. Damlasakızı bu noktada oldukça etkilidir. Hem antiseptik olarak gözenekleri temiz tutar hem de oluşmuş akneleri giderir. Akneden dolayı kızarmış, ağrılı ve yanan bölgeyi sakinleştiricidir. sakızı önce havanda dövülerek blender da toz haline getirilir. Çeyrek su bardağı zeytinyağı ile 50 gram balmumu eritilerek kıvamlı homojen bir karışım elde edilir. Ilık hale gelen karışıma damlasakızı atılır. Üzeri kapalı şekilde bir


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