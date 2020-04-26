Dağların fenomeni

BÖYLE İLGİ BEKLEMİYORDU

Konya'nın Bozkır ilçesinde çobanlık yapan 30 yaşındaki Hüseyin Ay, dağlık arazide keçilerini otlatırken çektiği videoları bir yıl önce YouTube'ye yüklemeye başladı. Kısa sürede 110 bin takipçiye ulaşan çoban Hüseyin gördüğü ilgi karşısında şoke oldu.

KÖY HAYATINI ANLATIYOR

“Her şeyimiz gerçek ve doğal. Senaryosuz, projesiz içerikler üretiyorum” diyen Hüseyin Ay, “Takipçilerime köy hayatını, hayvancılığı, doğayı, yaşadığımız ne varsa aktarmaya çalışıyorum. İnsanlar, doğallığımızı sevdi. Her gün birlikte 15-20 dakika zaman geçiriyoruz' dedi.