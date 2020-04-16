Dağınık yatak odası astımı tetikliyor

Yapılan araştırmalar, dünyada astımlı hasta sayısının 300 milyona ulaştığını ülkemizde ise yaklaşık her 12 erişkinden birinin astım hastası olduğunu gösterdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Kazım Usalan, “Astım ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Çevresel etkenler, hava kirliliği, ev tozları, polenler ve sigara dumanı astım krizlerini tetikleyebilir. Hastaların özellikle ev yaşamlarında bazı hususlara dikkat etmesi gerekir: Yatak odası düzenli olarak temizlenmeli, kıyafetler koltuk, yatak üstünde dağınık olmamalı, dolaba kaldırılmalı, kapının arkasına hırka, mont vs. gibi şeyler asılmamalı, odada mümkün olduğunca az eşya olmalı, parfüm, oda spreyi, kuş kafesi, saksı, peluş oyuncak halı gibi eşyalar kaldırılmalı, stor perde daha az toz tutacağından tercih edilmeli, çarşaf, yorgan ve yastık kılıfları 50 derecede yıkanmalı, yatak odası bol bol havalandırılmalı” dedi.