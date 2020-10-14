D vitamini kalbi güçlendiriyor

Artık yaşa bakmayan, genç yaşlarda da kapıyı çalan kalp hastalıkları yaşam kalitesini ciddi oranda düşürürken, bütün dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, “D vitamini vücut yapımız için son derece önemli bir vitamin olup, birçok farklı hücrenin sağlıklı kalmasında kritik rol oynuyor. Eksikliğinde başta kemik yapısında bozulma olmak üzere birçok hastalık yüzdesinde artış olurken, insanlarda beklenen ömür süresini de kısaltıyor. D vitamininin kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri var. Yeterli seviyedeki D vitamini kalp krizi ve kalp yetersizliği riskini azaltırken tansiyonu düzenliyor. Kritik düzeyde D vitamini düşük olanlarda kalp krizi riski ikiye katlanıyor. D vitamini en rahat güneşlenme ile alınabildiği için sonbahar ve kış döneminde D vitamini eksikliği gelişebiliyor” dedi.

YUMURTA SARISI, ET VE YOĞURT

D vitamini içeren başlıca besinler arasında; somon, sardalye, uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı, süt ve yoğurt, lifli tahıl ürünleri, et ve portakal suyu yer alıyor. Güneşle vücutta üretilen D vitamini etkisi 2 aya kadar devam edebilirken, dışarıdan takviye olarak alınan D vitamini etkisi genelde 2 haftada kayboluyor. Prof. Dr. Ahmet Karabulut, “Takviye D vitamini bu şartlar göz önünde bulundurularak doktor tavsiyesine göre alınmalıdır. Besinlerle alınan D vitamini genelde tek başına günlük ihtiyacı karşılamıyor. Bu nedenle sonbahar ve kış döneminde D vitamini takviyesini ilaç olarak almak gerekir. Ancak kişiler mutlaka kan düzeylerine baktırmalı ve doktor önerisi ile tedaviye başlamalıdır” diye konuştu.