Çukur'un Cumali'si Necip Memili kızı Asya'nın üzerine titriyor

Geçen temmuz ayında baba olan Çukur'un Cumali'si Necip Memili, kızı Asya'ya biberonla süt verirken çekilmiş karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Memili fotoğrafın altına “Babalık dediğin emek ister, sevgi ister, biberon ile doyurmayı gerektirir, pe ki ya arkadaki ne halt yiyor?” notunu düştü.

