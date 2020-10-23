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  • Çukur'un Cumali'si Necip Memili kızı Asya'nın üzerine titriyor
23 Ekim 2020 Cuma 21:49 | Son Güncelleme:

Çukur'un Cumali'si Necip Memili kızı Asya'nın üzerine titriyor

Çukur'un Cumali'si Necip Memili kızı Asya'nın üzerine titriyor

Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren Necip Memili, kızı Asya ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Geçen temmuz ayında baba olan Çukur'un Cumali'si Necip Memili, kızı Asya'ya biberonla süt verirken çekilmiş karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Memili fotoğrafın altına “Babalık dediğin emek ister, sevgi ister, biberon ile doyurmayı gerektirir, pe ki ya arkadaki ne halt yiyor?” notunu düştü. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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