Covid-19'u basit bir grip gibi geçirmek mümkün

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilançonun her geçen gün arttığı koronavirüsün hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ve hapşırmaları ile ortaya saçılan damlacıkların solunması yoluyla bulaştığını bilmeyenimiz kalmadı. Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, “Ellerimize virüs bulaştıktan sonra yıkamadan gözümüze, burnumuza, ağzımıza, yüzümüze götürülmesi ile virüsün vücudumuzda yolculuğu başlamış olur” derken kritik bir noktanın altını çiziyor:

SUYLA MUKOZA TEMİZLİĞİ

“Virüs üst solunum yolu mukozamızda temas ettiğinde; su ile mukozayı yıkayıp ıslatır ve yutarsak mide asidinde canlılığını sürdüremez. Bu nedenle su içmek ve ağzımızı sık sık çalkalamak da el yıkamak kadar önemli!” Vücudumuzun koronavirüsle savaşma gücünü bağışıklık sistemimizin belirlediğini belirten Doç. Dr. Hacer Kuzu şöyle konuşuyor: “Virüs üst solunum yolu mukozamıza girdikten sonra vücudumuzun virüsle savaşma gücü bizdeki seyrini değiştirir. Astım, KOAH gibi kronik hastalıklar var ise ya da sigara içiyorsanız, bağışıklık sisteminizde zayıflık var ise hastaneye yatış gerekebilir. Bağışıklık sistemi iyi ve sağlıklı olan kişiler ise virüsle temas etmiş olsalar bile büyük çoğunluğu basit grip gibi atlatabilir. Ancak zeminde bağışıklık sistemini bozan hastalık varsa virüs 1-14 gün içerisinde hasta edebilir.”

EVDE KALMAK ÇOK ÖNEMLİ

Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, koronavirüsten korunmak için 1-1.5 metre mesafesinin korunmasının, yüzeylere temas ettikten sonra ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye yıkanmasının ya da alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmesinin ve ellerin yüzümüze götürülmemesinin şart olduğunu belirtirken, bu süreçte evde kalmanın, sanılandan çok daha kritik önem taşıdığını vurguladı.