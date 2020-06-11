Covid-19 gençleri obezite ile vuruyor

Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan çocuk hastalar arasında altta yatan en yaygın sebep yüzde 22 oranıyla obezite olarak tespit edildi. 2-6 yaş arası obez hastaların yüzde 67’si mekanik ventilasyona ihtiyaç duyarken, bu oran normal kilolu çocuk hastalarda yüzde 20 olarak gerçekleşti. 2019 yılı verilerinde göre ülkemizdeki obez hastaların yüzde 60’ını 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler oluşturuyor. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Vakıf olarak uzun yıllar çocukluk çağı obezitesinin önüne geçmek için önce sağlıklı ve dengeli beslenmeye, ardından hareketsiz kalmamaya dikkat çektik. Ancak bugün geldiğimiz noktada, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de haftalar süren karantina süreci, fiziksel aktiviteyi azaltırken dengesiz beslenmeyi artırdı” dedi. Timur Erk, “Gerek hareketsizlikten, gerekse strese bağlı olarak, biraz da sosyal medyanın da etkisiyle normalden daha fazla yiyecek tüketerek kilo aldık. Hem kas gücümüzü yeniden kuvvetlendirerek ideal kilomuza ulaşmak, hem bağışıklığımızı desteklemek, hem de Covid-19 açısından sonbahar aylarında beklenen belirsiz duruma hazırlıklı olmak için sadece çocuklarımızı değil, her yaş grubunu yetersiz, dengesiz ve düzensiz beslenmeden uzak tutmalıyız. Bu konuda beslenme uzmanlarından ve uzman hekimlerden destek almak üzere harekete geçmeliyiz” diye uyardı.