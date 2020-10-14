  • $7,9159
  • 9,31
  • 485.022
  • 1189.29
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Büşra Pekin adeta evrim geçirdi
14 Ekim 2020 Çarşamba 18:08 | Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Büşra Pekin adeta evrim geçirdi

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Büşra Pekin adeta evrim geçirdi

Oyuncu Büşra Pekin, her yıl yenileniyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan ve ardından birçok filmde rol alan oyuncu Büşra Pekin, yıllar içindeki değişimiyle şaşırtırken son görüntüsüyle de tanınmakta güçlük çekti. Saçlarını boyatmanın yanı sıra yüzüne botoks işlemleri de yaptıran Pekin’in takipçileri "Benjamin Button gibisin. Her yıl gençleşiyorsun. Evrim geçirmişsin’’ şeklinde yorumlarda bulundu.

<p>Uzay aracı kapsülünün fırlatılma anı Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden

ROSCOSMOS canlı yayınladı: Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde 32 gün süreyle ulaşım sağlanamayacak

Besinleri doğru saklama yöntemi nedir? Yıllarca bu hataları yaptık

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.