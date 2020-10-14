Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Büşra Pekin adeta evrim geçirdi

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan ve ardından birçok filmde rol alan oyuncu Büşra Pekin, yıllar içindeki değişimiyle şaşırtırken son görüntüsüyle de tanınmakta güçlük çekti. Saçlarını boyatmanın yanı sıra yüzüne botoks işlemleri de yaptıran Pekin’in takipçileri "Benjamin Button gibisin. Her yıl gençleşiyorsun. Evrim geçirmişsin’’ şeklinde yorumlarda bulundu.