Çocuklarla korkuları hakkında konuşun

Koronavirüs hastalığı salgını pek çok kişi için stresli geçebilir. Bir hastalık hakkındaki korku ve endişe bunaltıcı olabilir. Herkes stresli durumlara farklı tepki gösterir. Salgına nasıl yanıt vereceğiniz, geçmişinize, sizi diğer insanlardan farklı kılan şeylere ve yaşadığınız topluma-kültüre bağlı olabilir. Liv Hospital Ulus Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş “Bu salgın hastalıkta, stres yaşama açısından çocuklar ve gençler riskli gruplar arasında yer alır.

ZOR BİR SÜREÇ YAŞANIYOR



Bu nedenle özellikle çocukların salgın sırasındaki kaygı, korku, üzüntü, davranış değişiklikleri gibi yaşayabileceği ruhsal sorunlar açısından dikkatli olmak gerekir. Çocukların kaygı düzeyi arttığında hem kendileri hem de ebeveynleri için oldukça zorlu süreçler yaşanabilir. Ebeveynlerin kaygı düzeyi yüksek olduğunda ise kendileri ve çocuklarını korumakla ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri güçleşebilir. Çocuklara yönelik olumlu önleyici tedbirleri öğretmek, onlarla korkuları hakkında konuşmak ve onlara hastalık riskleri üzerinde bir miktar kontrol hissi vermek kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir” diyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş, korku ve kaygı yaşayan çocuklarda görülen değişimleri şöyle sıralıyor:

• Küçük çocuklarda huzursuzluk, gerginlik veya aşırı ağlama

• Kazandığı becerilerde eskiye dönme (Çiş, kaka kaçırmaya başlama)

• Anne babadan ayrıldığında aşırı kaygılanma

• Yeme düzeninde değişiklikler

• Dikkat sürdürme ve konsantre olma zorluğu

• Uykuya dalmakta güçlük çekme, geç uyanmaları

• Kolay yorulma

• Kendi sağlığı ve sevdiklerinin sağlığı hakkında korku ve endişe duyma, düşünme ve konuşma

• Günlük yaşamda kötü bir şey olacağına dair kaygılı olma

• Oyun ve günlük aktiviteleri yerine getirmekte zorlanma

• İsteksizlik

• Açıklanamayan baş ağrısı veya vücut ağrısı

• Gençlerde sinirlilik, davranış sorunları

• Kronik sağlık sorunlarının kötüleşmesi

HASTALIKLA İLGİLİ DOĞRU BİLGİLER VERİN



• Çocuklara hastalığı önlemek için neler yapabilecekleri konusunda yol göstermek onlara hastalık yayılımı üzerinde daha fazla kontrol duygusu verir ve kaygılarını azaltmaya yardımcı olur.

• Televizyon izlemeyi azaltın veya internetteki ve sosyal medyadaki bilgilere erişimi sınırlayın. Çocuklarınız için rahatsız edici olabilecek bilgileri izlemelerini ve dinlemelerini engelleyin.

• Öncelikle çocuğunuzla konuşmak için zaman ayırın.