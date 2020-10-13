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  • Çocukların ekran karşısında yemek yemesini önleyin
13 Ekim 2020 Salı 18:46 | Son Güncelleme:

Çocukların ekran karşısında yemek yemesini önleyin

Çocukların ekran karşısında yemek yemesini önleyin

Kovid-19 pandemi sürecini çoğunlukla evde geçiren çocuklar, bu kez evlerinde ekran başında eğitimlerine devam ediyorlar.

Can sıkıntısı veya evdeki yiyeceklerin kolay ulaşılabilir olması nedeniyle çocuklarda düzensiz ve kontrolsüz yemek yeme, sık atıştırma gibi olumsuz yeme davranışları gelişebiliyor. Ayrıca vakitlerinin çoğunu evde hareketsiz geçiren çocukların aldıkları enerjinin harcadıkları enerjiye kıyasla çok daha fazla olması da, birçok hastalığa davetiye çıkaran aşırı yağlanma ve obeziteyle sonuçlanabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, "Çocukların çoğu bilgisayar veya televizyon karşısında yemek yerken farkında olmadan doygunluğu sağlayan miktardan çok daha fazlasını tüketebiliyorlar. Ekran başında zaman geçirmek ve ekran karşısında yemek yemek birbirinden bağımsız şekilde obeziteye katkı sağlıyorlar. Bu nedenle çocuğunuzun ekran başında geçirdiği süreyi kısıtlayın, özellikle yemek yeme esnasında ekran karşısında olmamasına dikkat edin" diye uyarıyor.

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