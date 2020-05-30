Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8223
  • 7,5691
  • 379.237
  • 105520
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Çocukların aşılarını aksatmayın
30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:47 | Son Güncelleme:

Çocukların aşılarını aksatmayın

Çocukların aşılarını aksatmayın

Covid-19'a karşı aşının bulunması dört gözle beklenirken uzmanlar koronavirüs kapma endişesi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle aşı takviminin aksatılmaması konusunda anne ve babaları uyarıyor:

Sağlık ocaklarında gerekli önlemler alındı, çocuklarınızın aşılarını zamanında yaptırın! Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Uzman Dr. Ayça Sözen, aşılama olmaması durumunda çocukluk çağında geçirilen bazı enfeksiyon hastalıklarının gelecekte çocuğun hayat kalitesini etkileyecek kalıcı hasarlara yol açabileceğini, hatta ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekti. Aşıların prensip olarak hastalık riskinin var olduğu, aşının uygulanmasının güvenli olduğunun kanıtlandığı ve bağışıklık sisteminin gerekli yanıtı oluşturabileceği en erken yaşta uygulandığını kaydeden Dr. Sözen, “Türkiye’de devamlı güncellenen bir Ulusal Aşı Takvimi mevcut. Takvimdeki tüm aşılar, aile hekimleri denetiminde ücretsiz olarak uygulanmakta. Ulusal aşı takvimi dışında kalan Rotavirüs, meningokok, grip ya da HPV gibi aşılar da çocuk doktoru ve ailelerin ortak kararı ile belli yaş gruplarına uygulanabilir” dedi.


ABD'de dikkat çeken iddia: Protestolara askeri müdahale olabilir!
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması' konulu genelge
Trump'tan protestoculara gözdağı: Onları köpekler ve silahlar karşılardı!
LGS nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk soruları yanıtladı
Rus kamu şirketi basmıştı... Darbeci Hafter'in sahte paraları yakalandı
NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldı

NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Virüse karşı temiz kafe ve restoran nasıl seçilir?