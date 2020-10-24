Çocuklar olası bir hastalık belirtisinde okula gönderilmemeli

Hijyen, beslenme, temiz hava gibi uyarıların yanı sıra, olası bir belirtide çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini belirten Aslan, okul yönetimi ve öğretmenlere de “Hastalık bulgusu gözlemlediğiniz çocukları sağlık kuruluşuna yönlendirmelisiniz” dedi.

Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, velilerin evlerinde çocuklarına maske, mesafe ve hijyen ile ilgili eğitim vermeleri gerekliliğini belirtirken, ebeveynlere şu önemli hatırlatmaları yaptı:

"Çocukların ellerini en az 20 saniye sabunla yıkamaları ve el dezenfektanın kullanımı ile ilgili bilgiyi vermiş olmalılar. Ellerini yüz, göz, kulak ve çenelerine dokundurmamaları konusunda bilgilendirilmeliler. Okul eşyaları, bardak, su şişesi gibi özel eşyalarını başkaları ile paylaşmamaları öğretilmeli. Yine çocukların ders sırasında olduğu gibi ders aralarında da mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulunmaları gerekli. Çocukların öksürme hapşırma sırasında mendil kullanmaları ya da dirsek iç yüzüne hapşırmaları öğretilmeli. Hijyenin okul dönüşünde de ayrı bir önemi var. Okuldan dönen çocuklar, eve gelince ellerini yıkamalı ve hemen kıyafetlerini değiştirmeli. Kıyafetlerin güzelce yıkanması gerekiyor. Ev içinde de hijyen koşullarına önem verilmeli, tuvalet ve klozetlerin dezenfeksiyonuna özen gösterilmeli."