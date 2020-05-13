Çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek? 0 14 yaş saat kaçta sokağa çıkacak?

0 14 yaş saat kaçta sokağa çıkacak? sorusunun yanıtı milyonlarca çocuk ve anne-babası tarafından merakla araştırılıyor. Sokakta oyun oynamak, koşup eğlenmek ve bisiklet sürmek isteyen çocuklar için geri sayım sona erdi. Başkan Erdoğan'ın Normalleşme planı dahilinde çocukların sokağa çıkması için belirlenen gün geldi. Bugün, 1 ayı aşkın süredir evlerinde duran çocuklar sokaklara dökülecek ve enerjilerini atacak. İşte çocukların dışarı çıkıp, evlerine döneceği saat aralığı haberimizde...

0 14 YAŞ SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKACAK?

Erdoğan, 14 yaşına kadar çocukların 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabileceklerini açıkladı. Buna göre 11.00'de çıkan çocuklar 4 saat boyunca enerjilerini atıp saat 15.00'te evlerine dönevekler.

15-20 yaş grubu ise, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek.

MAYIS AYI NORMALLEŞME PLANI

Geçtiğimiz hafta Mayıs ayı normalleşme planını paylaşan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulanacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz." dedi.

11 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, bu hafta için 0-14 yaş çocukların 20 Mayıs Çarşamba günü çıkabileceğini duyurdu.

Erdoğan: "Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir." dedi.