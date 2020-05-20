Çocuklar ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilir? 0-14 yaş sokağa çıkma izni kaç saat? İşte saatleri…

Çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Coronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması kısıtlanan 20 yaş altı kişilerin hangi gün ve saatlerde sokağa çıkabilecekleri belirtilmişti. 0-14 yaş sokağa çıkma izni kaç saat? sorusunun yanıtı ise gündemde yerini aldı. Çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilir? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇOCUKLAR SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİR?

Korona virüsü salgını nedeniyle 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın sonrası normalleşme sürecinin detaylarını açıklarken 0-14 yaş ile 15-20 yaş aralığındaki bireylerin belirli gün ve saatlerde dışarı çıkabileceklerini duyurmuştu.

Bu karara göre 0-14 yaş aralığındaki çocuklar bugün yani 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkabilecek.

Sokağa çıkma izni 20 yaş altı için ise 22 Mayıs Cuma yine aynı saatlerde yani 11.00-15.00 aralığında olacak.

Geçtiğimiz hafta özellikle havalarında ısınmasıyla birlikte, söz konusu saat aralığında dışarı çıkan çocuklar ve gençler renkli görüntülere sahne olmuştu.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

AK Parti MYK'da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, korona virüsü mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştirildi.

Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlandı. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirildi. Karar, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş ve okullar geçici süreliğine kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında okullar için verilen kararı açıkladı. Erdoğan; “Okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Önümüzdeki Eylül ayında yeni öğretim yılı başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs takvimi devam edecek” ifadelerini kullandı.

2019-2020 eğitim öğretim takvimine göre okullar 19 Haziran 2020’de kapanacak. Yani bu tarihe kadar uzaktan eğitim sistemiyle ders işlenecek.