Çocuklar için tohum dağıtıyor
Muğla'da yaşayan emekli matematik öğretmeni Jale Eren (64), 9 yıl önce doğan torununun doğal beslenmesi için kendisine ait tarlaya yerel tohumlar ekerek, doğal ürünler yetiştirdi.
Eren, 'Tüm çocuklar evladım' sloganıyla herkese ulaşmak için Türkiye'nin dört bir yanındaki ailelere ücretsiz tohum göndermeye başladı. Sosyal paylaşım sitesinde kurduğu, 'Muğla Yerel Tohum Grubu', atalık tohumların yeniden hayat bulması mücadelesinde 9 yılda her bölgeye yaklaşık 250 bin tohum gönderdi.