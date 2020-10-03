Çocuklar gülsün diye oyuncak tamir ediyorlar

'Atma! Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun' sloganıyla hayata geçirilen çalışmayla, Orhangazi'ye ulaştırılan eski, kullanılmayan ve arızalı oyuncaklar, anne oğul tarafından yenileniyor. Onarıldıktan sonra temizlenip paketlenen oyuncaklar, Türkiye'nin dört bir yanındaki kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuklara gönderiliyor. Muammer Kavazoğlu, üç yılda 11 bin 160 çocuğu sevindirdiklerini dile getirdi.