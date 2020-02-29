Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2336
  • 6,8843
  • 325.933
  • 105994
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'u bu kez koronadan öldürdüler

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'u bu kez koronadan öldürdüler

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'u bu kez koronadan öldürdüler

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un sıklıkla öldüğü haberlerine bu kez Koronavirüs dahil oldu.

Özmol'un da Türkiye'de koronodan hayatını kaybeden ilk kişi olduğu iddia edildi. Twitter'da gündemin birinci sırasına yerleşen iddialar görenleri güldürdü. Oyuncu için "Abi cenazene gelemedim, bir daha ki ölüşüne artık", "Birçok sebepten ölen Çaycı Hüseyin koronavirüsten öldü" ve "Bu sene çok erken öldü" gibi paylaşımlar yapıldı.


Türkiye tek yürek oldu: Dualarımız Mehmetçiklerimizle...
Mine Tugay'ın kaprisleri 'Zalim İstanbul'un sonu oldu!
Mucize Doktor'a flaş transfer!
Demet Akalın'ın mülteci yorumu sosyal medyayı salladı!
Meğer partner beğenmemiş!
<p class='MsoNormal'>Türk askerinin Suriye rejimini ve rejime bağlı milisleri havdan vurma görüntül

Son Dakika! Suriye'de rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüler…

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı

Türkiye'nin ilk milli aktif fiberi üretildi