Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'u bu kez koronadan öldürdüler

Özmol'un da Türkiye'de koronodan hayatını kaybeden ilk kişi olduğu iddia edildi. Twitter'da gündemin birinci sırasına yerleşen iddialar görenleri güldürdü. Oyuncu için "Abi cenazene gelemedim, bir daha ki ölüşüne artık", "Birçok sebepten ölen Çaycı Hüseyin koronavirüsten öldü" ve "Bu sene çok erken öldü" gibi paylaşımlar yapıldı.