PİLOT OKULDA UYGULAMA BAŞLADI



Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), sokaklarda çalıştırılan çocukları eğitime kazandırmak için "Çocuk Olmak İstiyorum" projesi başlattı. Ailelerle yapılan görüşmelerin ardından sokaktan alınan çocuklar, 700. Yıl Osmangazi Ortaokulu'nda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere dahil edildi. Sokaklardan kurtarılan çocuklara haftada birer gün ritim, hentbol ve psikososyal destek eğitimi veriliyor.

Toplumdaki merhamet duygusuyla, sokaklarda satış yapan çocuklardan alışveriş yapılmasını önlemek için kamu spotu hazırladıklarını söyleyen proje koordinatörü Filiz Çetin, "Çocuklardan hiçbir ürün almamak konusunda toplumsal farkındalığı artırmak istiyoruz. Çocuklardan ürün satın alarak iyilik yapmış olmuyoruz, aldığımız ürünlerle onları sokağa mahkum ediyoruz" dedi.

SOKAK KÜLTÜRÜNE ALIŞMIŞLARDI

RAM bünyesinde görev yapan proje koordinatörü Filiz Çetin, "Zamanlarını daha dolu ve eğlenceli geçirmelerini sağlamaya çaba gösteriyoruz. Daha önce çocuklarımız sabah okula gidip öğleden sonra okuldan kaçıp sokağa gidiyorlardı. Sokak kültürüne alışmışlardı. Mendil ve su satarak, tartıcılık yaparak 3-5 kuruş kazanıyorlardı. Onunla da internet kafelere gidiyorlar, gruplar oluşturuyorlardı. Bu tür gruplarda, bağımlılık yapan kötü alışkanlıklar yaşayabiliyorlar" dedi.