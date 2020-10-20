Çocuğunuz rakam ve harfleri ters yazıyorsa dikkat!

Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan Özcanlı, “Çocuğunda öğrenme güçlüğü olduğunu fark eden ailenin ilk işi, çocuğu olduğu gibi kabul edip çocuğuyla beraber eğitim almak olmalı. Çocuğuna uygun egzersizi yaptırmalı, örneğin 1. sınıfta geç okumaya geçmiş bir çocuk için 10'ar dakikalık okuma seansları yapabilir ve çocuk da bunu taklit edebilir. Çocuk yazması çok zorlanmamalı, buradaki egzersizler yavaş yavaş yaptırılmalı. Çocuklar bazı harfleri yanlış çizer, mesela B ve D'yi karıştırır. 1, 3 ve 7'yi ters yapar. Bunlar tipik belirtirdir. Özellikle okuma sırasında atlamalar yaparlar, ve'yi ev diye, çok'u koç diye okurlar. Bu şekildeki atlamalar ilkokul birinci sınıfta düzeltilmediyse çocuk gelecek yıllarda akademik başarıda zorluklar yaşayabilir. Kimi zaman lise son sınıfa kadar gelmiş çocuklarda bunu düzeltmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Ailenin öğrenme güçlüğü sorununu dikkate aldığı zaman 8 aylık tedavi ile bu şikâyetin sona erdirilebildiğini ifade eden Leyla Arslan Özcanlı, “Ancak aile bu sorunu fark etmesine rağmen ciddiye almazsa sorunun çözümü için harekete geçmezse çocuk hayatının bir aşamasında okumaktan kaçmak gibi dersin başına oturmak istememe gibi kaçma davranışları ve davranış bozuklukları gösteriyor. Bu davranışları engellemek için çocuğu anlayışla karşılayıp, gerekli yardımı almasını sağlamak lazım" şeklinde konuştu.