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01 Ekim 2020 Perşembe 21:44 | Son Güncelleme:

Çobandı, ödüllü yönetmen oldu

Çobandı, ödüllü yönetmen oldu

Ağrı'da çocukluk yıllarında çobanlık yapan Ahmet Sönmez, ailesinden kaçarak gittiği Rusya'da drama eğitimi aldı.

Yıllar sonra döndüğü Türkiye’de, geçmişte yaşanmış hikayeleri konu edindiği Elveda Katya filmi gibi ödüllü birçok dizi ve film çekti. Önceki gün memleketine giderek çocukluğunun geçtiği evi ziyaret eden Sönmez, mahalledeki akraba ve komşularıyla hasret giderdi. Sönmez, babasını arayan Rus bir kızın hikayesini anlatan Elveda Katya’nın ‘49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 3 ödül, ‘2. New York Eurasian Film Festivali’nde ise ‘En İyi Yönetmen’ ödülü aldığını söyledi.

<p>Kurgu: Can Yıldız/ <a href='mailto:can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a></

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