Çobandı, ödüllü yönetmen oldu

Yıllar sonra döndüğü Türkiye’de, geçmişte yaşanmış hikayeleri konu edindiği Elveda Katya filmi gibi ödüllü birçok dizi ve film çekti. Önceki gün memleketine giderek çocukluğunun geçtiği evi ziyaret eden Sönmez, mahalledeki akraba ve komşularıyla hasret giderdi. Sönmez, babasını arayan Rus bir kızın hikayesini anlatan Elveda Katya’nın ‘49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 3 ödül, ‘2. New York Eurasian Film Festivali’nde ise ‘En İyi Yönetmen’ ödülü aldığını söyledi.

