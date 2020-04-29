Çoban ressam

İMKANSIZLIKLARA RAĞMEN OKUDU

Burdur’un Ağlasun İlçesi’nin 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'ndaki dağ evinde, ailesiyle yaşayan Büşra Öğüt, tüm imkânsızlıklara rağmen yaptığı resimlerle dikkat çekti. Liseyi dışarıdan bitiren Büşra, 3 yıl önce Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandı.

DOĞAL HAYAT İLHAM VERİYOR

Büşra, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle köyüne geldi. Taşa toprağa şekil veren, resimler çizen Büşra, "Burada yoğun bir iş temposu var. Oğlaklar ve keçiler var. Hem onlara bakıyorum hem de resim yapıyorum. Taşlar ve ağaçlar benim sanatımı besliyor” dedi.

Çocukluğundan bu yana bulduğu kömür ve renkli taşlarla kayaların, mermerlerin üstüne resimler çizen Büşra Öğüt, aynı zamanda ağaç oymacılığı ve çamurdan heykeller de yapıyor.