Çırak bulamayan kocası için tamirci oldu

Ahmet Özkan önce eşine testerede parça kesmeyi daha sonra ise matkapta delik delmeyi öğretti. Her gün işe gelerek eşine yardım eden Şengül Özkan, zamanla tek başına tamir yapmayı öğrendi. Hemcinslerine örnek olan Özkan, görenlerin hem çok şaşırdığını hem de kendisini takdir ettiğini dile getirdi.