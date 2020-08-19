19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:56 | Son Güncelleme:
Çırak bulamayan kocası için tamirci oldu
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, kurduğu atölyesinde yaklaşık 30 yıldır tarım aleti tamiri ve üretimi yapan Ahmet Özkan (54), iş yerinde çalıştırmak üzere çırak bulamayınca, eşi Şengül Özkan'dan (53) yardım istedi.
Ahmet Özkan önce eşine testerede parça kesmeyi daha sonra ise matkapta delik delmeyi öğretti. Her gün işe gelerek eşine yardım eden Şengül Özkan, zamanla tek başına tamir yapmayı öğrendi. Hemcinslerine örnek olan Özkan, görenlerin hem çok şaşırdığını hem de kendisini takdir ettiğini dile getirdi.