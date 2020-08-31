Ciltte sarılık safra yolu kanseri belirtisi olabilir

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. A. Bekir Öztürk, "Sindirim sıvısı safrayı taşıyan safra kanallarında oluşan bir kanser türü olan kolanjiyokarsinom diğer bir adıyla safra yolu kanseri, gerek tanı gerekse tedavi açısından oldukça problem yaratmaktadırlar. Safra yollarının vücudumuzdaki fonksiyonu, karaciğeri safra kesesine ve ince bağırsaklara bağlamasıdır. Şöyle ki, karaciğer safra olarak bilinen bir sıvı üretmektedir ve bu sıvı sindirim sürecinde kullanılmaktadır. Safra kesesi bu sıvıyı kullanılması için saklamaktadır. Safra kanalı kanseri olarak da bilinen bu rahatsızlık sık rastlanmayan bir kanser türü olup 50 yaş üstü bireylerde daha sık görülse de her yaşta ortaya çıkabilir" dedi.

Doç. Dr. A. Bekir Öztürk, safra yolu kanserinin belirtilerini şöyle sıraladı: "Ciltte yoğun kaşıntı, beyaz renkli dışkı, karın ağrısı, yorgunluk ve halsizlik, açıklanamayan ve hızlı gelişen kilo kaybı, gözlerde ve ciltte sarılık, idrar renginde koyulaşma, mide bulantısı ve kusma, yüksek ateş."