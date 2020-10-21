Cildin verdiği 7 kanser sinyali

Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Füsun Bilgin Karahallı, cildin verdiği 7 belirtiyi şöyle sıraladı:

1- Cilt rahatsızlıkları arasında en sık görülenlerden biri 'akantozis nigrikans'tır. Genellikle boyun, koltuk altı gibi büklüm yerlerinde kahverengimsi, kadifemsi kabarıklıklarla kendini göstermektedir. Bu lekeler 40 yaşından sonra aniden çıkıyorsa ve daha önce obezite veya diyabet şikayeti görülmediyse mide kanseri riski taşımaktadır. En sık mide kanserinde görülen şikayetlerdir ancak diğer abdominal kanserlerde de görülebilmektedir.

2- Balık pulu deri anlamına gelen 'iktiyozis' adı verilen durumda ise deride kuru, beyaz kahverengi pullar görülmektedir. Aniden ortaya çıktıysa kötü huylu tümör düşünülmektedir. En sık görülen hali işkembe eli denilen hodgkin lenfomasıdır ve en yaygın akciğer kanserinde görülmektedir.

3- 'Leser trelat' belirtisinde açık koyu kahverengi kabarık bozukluklar görülmektedir. Ancak bunlar yaşlılıkta deride görülen kahverengi kabarık bozukluklarla karıştırılmamalıdır. Kansere eşlik eden en önemli ayrıştırıcı belirti; aniden çoğalıp kaşıntı yapmasıdır.

4- 'Bazex sendromu' adı verilen belirtiler grubunda; diz, dirsek, kulak, tırnaklar, eller, ayaklar ve tırnaklarda görülen hafif mor, kırmızı çevreli üstü kalın pullu sedef ya da nasır gibi yaralar görülmektedir. Gırtlak, yemek borusu ve akciğer kanserlerinde görülmektedir.

5- 'Eritema giratum repens' adı verilen tabloda ağaç gövdesi gibi dalgalı bir görünüm oluşmaktadır. Gittikçe çevreye doğru yayılan bu izler önemli bir kanser belirtisidir. Akciğer, yemek borusu ve meme kanserlerinde görülmektedir.

6- Sık olarak görülen 'Sweet sendromu' lösemi ve lenf kanserinde görülmektedir. Birden bire ateş yükselerek morumsu kırmızımsı döküntüler oluşmaktadır. Özellikle kollarda görülmektedir.

7- Sonradan oluşan 'kıllanma' akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinde görülebilmektedir. Bu kıllanmalarda tüy yapısı Lanugo adı verilen bebeklerdeki renksiz, küçük, yumuşak, tüy şeklinde kısa kıllara benzeyip, vücutta aniden çıkmasıyla kendini göstermektedir.