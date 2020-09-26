Cildin düşmanı: Stres

Gün içinde onlarca şeyle mücadele ediyor, önemli kararlar veriyor, birçok şeyi uyguluyor, değişen koşullara uyum sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla stres ile hep omuz omuza yaşıyoruz. Bu durumun cilt üzerinde ciddi etkileri olduğuna dikkat çeken Cildiye Uzmanı H. Deniz Yardımcı, “Stres, cildimiz üzerinde de ciddi etkiler bırakıyor. En çok bilinen etkisi ise daha hızlı yaşlanma oluyor. Cildin daha çok yağlanmasına neden oluyor, mevcut cilt hastalıklarını tetikliyor, saç kalitesini düşürüyor, saçların dökülmesine neden oluyor, dudakta uçuk çıkmasına neden oluyor” dedi.

Yardımcı, “Vücut stres altındayken daha fazla kortizol ve adrenalin hormonu salgılıyor. Bu hormonların etkisiyle ortaya çıkan enflamasyona yanıtı; egzama, sedef, gül hastalığı, vitiligo ve ürtiker gibi çeşitli cilt hastalıkların alevlenmesi oluyor. Bu durum tam bir kısır döngü halini alıyor. Stres bu hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bahsi geçen cilt hastalıkları kişiyi hem estetik hem de psikolojik açıdan etkilediği için kişi daha fazla strese giriyor ve hastalıklar daha da artıyor” diye konuştu.