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  3. Çiçekli gelir kapısı
31 Mayıs 2020 Pazar 22:08 | Son Güncelleme:

Çiçekli gelir kapısı

Çiçekli gelir kapısı

Her sabah gün ağarmadan çıkılan yaylada öğleye kadar papatya kesimi yapan kadınlar, eşek sırtına yükledikleri çiçeklerle evlerine dönüyor.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Danışmentler, Yavaşlar, Elek, Yarbasan ve Kışlak mahallelerinde yaşayan kadınların bahar gelmesiyle kırlardaki papatya mesaisi başladı. Kiminin okul harçlığı, kiminin ev bütçesine katkı sağlamak için binbir emekle toplayıp kuruttuğu papatyalar, ilçeye gelen tüccarlara kilosu 40 liradan satılıyor. Papatya kuruları, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.


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