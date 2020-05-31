Çiçekli gelir kapısı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Danışmentler, Yavaşlar, Elek, Yarbasan ve Kışlak mahallelerinde yaşayan kadınların bahar gelmesiyle kırlardaki papatya mesaisi başladı. Kiminin okul harçlığı, kiminin ev bütçesine katkı sağlamak için binbir emekle toplayıp kuruttuğu papatyalar, ilçeye gelen tüccarlara kilosu 40 liradan satılıyor. Papatya kuruları, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.