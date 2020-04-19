Ceyda Düvenci, Erkan Kolçak Köstendil ve Bülent Şakrak izole günlerinde yeni bir dizi için harekete geçti.

Ekip, yapımından, teknik kadroya kadar kendilerinden oluşan ‘Pes Artık’ adlı bir mini dizi çekmeye başladı. Bunun için evlerinde bulunan bir odayı değiştiren oyuncular, seti hazırladı. Hem yazıp hem de oynayacak ekip, yeni projeleri için heyecanlı... Köstendil’in oyuncu hamile eşi Cansu Tosun ise reji asistanlığı yapacak.