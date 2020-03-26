Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4672
  • 7,0564
  • 318.91
  • 89063
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Ceyda Düvenci, Engin Hepileri, Özgün, Çağla Kubat... "Nice Sağlıklı Nesillere" sloganıyla Yeşilay'a ünlülerden destek geldi

Ceyda Düvenci, Engin Hepileri, Özgün, Çağla Kubat... "Nice Sağlıklı Nesillere" sloganıyla Yeşilay'a ünlülerden destek geldi

Ceyda Düvenci, Engin Hepileri, Özgün, Çağla Kubat... "Nice Sağlıklı Nesillere" sloganıyla Yeşilay'a ünlülerden destek geldi

Nice Sağlıklı Nesillere

100. kuruluş yıldönümünü “Nice Sağlıklı Nesillere” sloganıyla kutlayan Yeşilay’a ünlülerden destek mesajı yağdı. Ceyda Düvenci, Engin Hepileri, Özgün, Çağla Kubat gibi isimler destek mesajı yayımlandı. Ceyda Düvenci, “Yeşilaylı olmak, sağlık demek benim için" dedi. Engin Hepileri, “Bağımlılıktan kurtulmak önce insanın kendi öz saygısını yerine getirir” diye konuştu.


Bağcılar Eğt. Araş. Hast.'den mesaj var

Bağcılar Eğt. Araş. Hast.'den mesaj var

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kars'ta canlanan doğa kuşlarla şenlendi

Muş'ta 'Tevrat' operasyonu: 3 gözaltı