100. kuruluş yıldönümünü “Nice Sağlıklı Nesillere” sloganıyla kutlayan Yeşilay’a ünlülerden destek mesajı yağdı. Ceyda Düvenci, Engin Hepileri, Özgün, Çağla Kubat gibi isimler destek mesajı yayımlandı. Ceyda Düvenci, “Yeşilaylı olmak, sağlık demek benim için" dedi. Engin Hepileri, “Bağımlılıktan kurtulmak önce insanın kendi öz saygısını yerine getirir” diye konuştu.