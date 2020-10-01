Ceyda Ateş'ten 'dadı' açıklaması! 'Utanılacak bir durum değil'

Doğumdan sonra setlere hızlı bir dönüş yapmak isteyen Ceyda Ateş, kendisine yöneltilen ‘Bebeğiniz için bakıcı tutacak mısınız?’ sorusuna karşılık, ‘Bu sorular bana saçma geliyor. Birinden yardım almak çocuğunun senin büyütmeyeceğin anlamına gelmez. Yardım istemek utanılacak bir durum değil. Sonuçta böyle bir meslek de var’’ diye konuştu.