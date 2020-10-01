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  • Ceyda Ateş'ten 'dadı' açıklaması! 'Utanılacak bir durum değil'
01 Ekim 2020 Perşembe 19:54 | Son Güncelleme:

Ceyda Ateş'ten 'dadı' açıklaması! 'Utanılacak bir durum değil'

Ceyda Ateş'ten 'dadı' açıklaması! 'Utanılacak bir durum değil'

7 aylık hamile olan Ceyda Ateş, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Doğumdan sonra setlere hızlı bir dönüş yapmak isteyen Ceyda Ateş, kendisine yöneltilen ‘Bebeğiniz için bakıcı tutacak mısınız?’ sorusuna karşılık, ‘Bu sorular bana saçma geliyor. Birinden yardım almak çocuğunun senin büyütmeyeceğin anlamına gelmez. Yardım istemek utanılacak bir durum değil. Sonuçta böyle bir meslek de var’’ diye konuştu. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Haçlılar, beceriksi

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