Ceyda Ateş için oyunculuk rafa kalktı! ABD'de ticarete atıldı

‘Çocuk’ dizisinin final yapmasının ardından ABD’deki yaşamına geri dönen oyuncu Ceyda Ateş, sürpriz bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü isim, ticarete atılmaya karar verdi. Ceyda Ateş, işadamı eşi Buğra Toplusoy’un da yardımıyla sanatsal ürünlerinin satışının yapıldığı bir internet sitesi kurdu. Bu projesi için uzun zamandır çalışmalar yapan ünlü oyuncu, bu mutluluğunu da Instagram’dan hayranlarıyla paylaştı. Ceyda Ateş, “Uzun zamandır üstünde çalıştığım bana çok iyi gelen, size de iyi gelecek projemle ilgili karşınızdayım. İçinden geçtiğimiz şu dönemde güzel haberlere, güzel işlere ihtiyacımız var” sözleriyle heyecanını paylaştı.