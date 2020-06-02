02 Haziran 2020 Salı 23:24 | Son Güncelleme:
Ceviz ve elma yiyerek halsizlikten kurtulun
Halsizliğin birçok nedeni olabilir.
Stres, uykusuzluk, vücutta bakteri ya da virüs olması başlıca nedenlerdendir. Depresyon ya da düzenli egzersiz yapılmaması halsizliğin sebepleri arasındadır. Ceviz iyi bir omega 3 yağ asidi kaynağıdır. Aynı zamanda birçok mineral madde içerir. Gün içinde 3-4 adet ceviz tüketimi enerji verir. Bitkinliğe karşı koruma sağlar. Düzenli olarak elma tüketmek de vücuda enerji verir. A, B1, B2, C, E vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, potasyum, fosfor gibi mineral maddeler içerir. Vitamin ve mineral maddeler içermesi sebebiyle vücudun güçlenmesine yardım eder.