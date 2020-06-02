Ceviz ve elma yiyerek halsizlikten kurtulun

Stres, uykusuzluk, vücutta bakteri ya da virüs olması başlıca nedenlerdendir. Depresyon ya da düzenli egzersiz yapılmaması halsizliğin sebepleri arasındadır. Ceviz iyi bir omega 3 yağ asidi kaynağıdır. Aynı zamanda birçok mineral madde içerir. Gün içinde 3-4 adet ceviz tüketimi enerji verir. Bitkinliğe karşı koruma sağlar. Düzenli olarak elma tüketmek de vücuda enerji verir. A, B1, B2, C, E vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, potasyum, fosfor gibi mineral maddeler içerir. Vitamin ve mineral maddeler içermesi sebebiyle vücudun güçlenmesine yardım eder.