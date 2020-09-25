Cesaretiyle örnek oluyor

Çocukken oynadığı itfaiye araçlarından etkilenerek itfaiye eri olmaya karar veren Özdek, Yalova Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından bir buçuk yıl önce Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde göreve başladı. Yangın, doğal afet ve trafik kazası gibi birçok olayda herkesin uzaklaşmaya çalıştığı bölgeye koşarak giden Özdek, 34 erkek meslektaşıyla görevini başarıyla sürdürüyor.