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25 Eylül 2020 Cuma 22:13 | Son Güncelleme:

Cesaretiyle örnek oluyor

Cesaretiyle örnek oluyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek kadın itfaiye eri olarak görev yapan 22 yaşındaki Dilara Özdek, cesareti, azmi ve hırsıyla dikkati çekiyor.

Çocukken oynadığı itfaiye araçlarından etkilenerek itfaiye eri olmaya karar veren Özdek, Yalova Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından bir buçuk yıl önce Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde göreve başladı. Yangın, doğal afet ve trafik kazası gibi birçok olayda herkesin uzaklaşmaya çalıştığı bölgeye koşarak giden Özdek, 34 erkek meslektaşıyla görevini başarıyla sürdürüyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0'>tuna.tunca@

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