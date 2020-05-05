Cenk Tosun eşi Ece Tosun'u yine kalbinden vurdu

Her paylaştığı fotoğrafta eşini kalbine etiketleyerek ‘Kalbimin sahibi’ mesajı veren Tosun, yine bildiğinden şaşmadı. Düğününden bir anısını paylaşan futbolcu, "Diğer yarım, eşim, dünyaya bir daha gelsem yine seni seçerim. Dört yıl önce iki kişi olarak başladığımız yolda bugün dört kişiyiz. Çocuklarımızla uzun yıllar birlikte olmamız en büyük dileğim. Seni çok seviyorum kraliçem" yazdı.