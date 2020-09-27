Cenk Eren usta sanatçı Neşet Ertaş'ı yad etti

7 ay sonra ilk kez İstanbul’da bir mekânda konser veren şarkıcı, sahnesinde usta sanatçı Neşet Ertaş’ı yad etti. Usta ismin ‘Ahirim Sensin’ türküsünü seslendiren Eren, performansıyla büyük alkış aldı. Gecenin finalinde Deha Bilimlier ve Ayta Sözeri'yi sahnesinde ağırlayan Eren, beraber söyledikleri "Aşkımız Bitecek" şarkısıyla iki saatlik performansını bitirdi.