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  3. Cem Adrian, Halil Sezai ve Hayko Cepkin güçlerini birleştirdi! Sağlıkçılara şarkı yaptılar

Cem Adrian, Halil Sezai ve Hayko Cepkin güçlerini birleştirdi! Sağlıkçılara şarkı yaptılar

Cem Adrian, Halil Sezai ve Hayko Cepkin güçlerini birleştirdi! Sağlıkçılara şarkı yaptılar

Müzik dünyasının ünlü isimleri Cem Adrian, Halil Sezai ve Hayko Cepkin, güçlerini birleştirdi.

ERÇİN DAĞ EYSEN

45 gündür evlerinde karantinaya çekilen müzik adamları, bu zorlu süreçte yepyeni bir şarkı yaptı. Hatta parçaya sponsor bile bulan müzisyenler, şarkıdan elde edilecek geliri sağlık çalışanlarına bağışlayacak. Halil Sezai, “Cem bir melodi yolladı, düzenledi. Üstüne ben bir şeyler karaladım. Hayko’ya yolladım, düzenledi. Yepyeni bir şarkı yaptık" dedi. 


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