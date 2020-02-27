Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1596
  • 6,7234
  • 323.911
  • 115171
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. İpek Açar'ın müzik programda tenor Hakan Aysev'in talihsiz kazası

İpek Açar'ın müzik programda tenor Hakan Aysev'in talihsiz kazası

İpek Açar'ın müzik programda tenor Hakan Aysev'in talihsiz kazası

İpek Açar'ın müzik programına katılan tenor Hakan Aysev, yayında görünmez kaza yaşadı. Bacağı kırılan Aysev, yayının sonuna kadar acıyla kıvrandı.

İpek Açar’ın TRT Müzik’te yayınlanan programına tenor Hakan Aysev katıldı. Aysev, programın çekimleri başladığında Açar’ın kendisini sahneye davet ettiği sırada yürürken ayağını burktu. Sanatçı, 2 saatlik çekimleri burkulduğunu sandığı acıyan ayağıyla, aksayarak geçirdi.Çekimler bittiğinde hastaneye giden Aysev, bacağında kırık olduğunu öğrendi. Tedavisi için operasyon önerilen Hakan Aysev, alınmış konser programları nedeniyle operasyonu kabul etmedi. Doktoru tarafından kırık bacağı için özel bir protez hazırlanan Aysev, 3 ay boyunca o protezi takarak konserlerini tamamlayacak. 


Beren yine kafaları karıştırdı: Kırıldım, bağışladım
Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
Aslı Samat'tan 'Hercai' itirafı: O sahne gerçek oldu!
Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu!
Kaan Yıldırım'la adı anılan Hadise'den aşk ilanı!
<p> </p>

GÜNÜN HAVA DURUMU 26.02.2020

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Öldükten sonraki 10 dakikada neler oluyor?