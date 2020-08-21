Çaylar Parisli terziden

İşlettiği kahvehaneyi sabahın erken saatlerinde açan Yeğin, 55 yıldır hiç çıkarmadığı kravatıyla müşterilerini karşılıyor. İşine gösterdiği saygı ve titizliğiyle mahallelinin sevgisini kazanan Yeğin, parası olmayan müşterilerine ise veresiye yazmak yerine ikramda bulunuyor.



Paris'te 42 yıl terzilik yaptıktan sonra memleketi Konya'ya yerleşen Süleyman Yeğin, açtığı kahvehanede takım elbisesiyle servis yapıyor.