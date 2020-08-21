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21 Ağustos 2020 Cuma 21:49 | Son Güncelleme:

Çaylar Parisli terziden

Çaylar Parisli terziden

Fransa'nın başkenti Paris'te 42 yıl terzilik yapan 70 yaşındaki Süleyman Yeğin, emekli olduktan sonra memleketi Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hatunsaray Mahallesi'ne yerleşti ve kahvehane açtı.

İşlettiği kahvehaneyi sabahın erken saatlerinde açan Yeğin, 55 yıldır hiç çıkarmadığı kravatıyla müşterilerini karşılıyor. İşine gösterdiği saygı ve titizliğiyle mahallelinin sevgisini kazanan Yeğin, parası olmayan müşterilerine ise veresiye yazmak yerine ikramda bulunuyor.

Paris'te 42 yıl terzilik yaptıktan sonra memleketi Konya'ya yerleşen Süleyman Yeğin, açtığı kahvehanede takım elbisesiyle servis yapıyor.

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