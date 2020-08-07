Çaylar Orhan Baba'dan

KIYAFETLERİNİ ÖZEL DİKTİRİYOR

Erzurum’da bir çay ocağında çalışan ve 7'den 70'e herkesin "Orhan baba" diye hitap ettiği Hikmet Gündüz (55), Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay gibi tıraş ettirdiği saç ve bıyıklarına her gün özenle bakım yapıyor, giysilerini de tarzına uygun şekilde özel olarak terzide diktiriyor. Yıllardır farklı çay ocaklarında çalışan ve giyim tarzını hiç değiştirmeyen Gündüz, cep telefonundan açtığı sanatçı Gencebay'ın şarkıları eşliğinde çayını demleyerek müşterilerine servis ediyor.

İSMİNİ UNUTMAYA BAŞLADI

Gündüz, evli ve 3 çocuk babası olduğunu belirterek, ailesinin de yıllardan süre gelen bu giyim tarzına alıştığını dile getirdi. Eşinin bu tarzını beğendiğini anlatan Gündüz, "Bazen 'Tarzımı değiştireceğim' diyorum eşim 'Sakın değiştirme, aynı şekilde giyinmeye devam et' diyor. Caddeye çıkıyorum herkes 'Orhan baba' diye bağırıyor. Hastaneye gidiyorum 'Orhan ağabey hoş geldiniz' diyorlar, artık ismimi unutmaya başladım" diye konuştu.

Orhan Gencebay idolüyle yaşayan Hikmet Gündüz, "Orhan ağabeyi görmeyi çok arzu ediyorum. 90'lı yıllarda Bursa'daydım oraya gelmişti ama ulaşamamıştım kendisine" dedi.