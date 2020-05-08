Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte doğuma hazırlık derslerine başladı

Doğumuna sayılı günleri kalan oyuncu Cansu Tosun ile eşi Erkan Kolçak Köstendil, hazırlıklarına başladı. İlk kez çocuk sahibi olacak olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, sakin bir doğum anı yaşamak için lamaze (doğum ve doğuma hazırlık kursları) eğitimi almaya başladı. Karantina nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan ünlü çift, kendilerine ders verecek ebeyi evlerine çağırarak, sağlıklı bir ortam oluşturdular. Derslerde hem annenin hem de babanın yapması gerekenler konusunda bilgiler edinen çift, eğitim esnasında pratikler yaptı. İkili çocuklarına şanslı, güçlü, güneş ışığı anlamına gelen ‘Marsel’ adını koyacak.

Cansu Tosun ders anından fotoğraf paylaştı.