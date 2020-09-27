Cansu Tosun: Dünyada izleniyoruz İngilizce yazıyorum

Oyuncu Cansu Tosun, fotoğraflarının altına yazdığı İngilizce yazılar nedeniyle eleştirilince açıklama yapmak zorunda kaldı. Rol aldığı dizilerin yanı sıra Fransız yönetmen Luc Besson'un yeni filmi 'Anna'da kamera karşısına geçen Cansu Tosun, tüm insanlarla anlaşabilmek için İngilizce yazdığını söyledi.

Oyuncu, önceki gün ‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden bir fotoğrafını İngilizce olarak ‘Tekrar sette olmak için sabırsızlanıyorum’ sözleriyle paylaştı. Cansu Tosun’a bir takipçisi ‘Neden Türkçe yazmıyorsunuz? Siz Türksünüz’ yazdı.

Bu mesajı okuyan oyuncu ‘’Neden İngilizce? Çünkü projelerimiz dünyada izleniyor ve bana göre bu evrensel olmak demek ve herkesle nasıl iletişim kurabilirsin? En iyisi İngilizce ile değil mi? Benim de İngilizcem dört dörtlük değil ama olduğu kadarıyla iletişim kurmaya çalışıyorum. Bir daha sormayın ya da Google Translate kullanın. Hem kelime öğrenmiş olursunuz’’ yanıtını verdi.