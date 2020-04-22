Cansu Dere'den 'Vücudu erkeğe benziyor' açıklaması

Hatta bu sözleri nedeniyle Tuba Büyüküstün’den özür dilediği dahi yazılan Cansu Dere, konuyla ilgili açıklama yaptı. Güzel oyuncu, “Yurtdışında bir web sitesine, hele de bir kadın meslektaşımla ilgili böyle bir açıklama yaptığıma inanılmasına, bu asılsız iddianın yayılmasına şaşırdım ve gerçekten çok üzüldüm” dedi.