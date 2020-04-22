Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9858
  • 7,5529
  • 385.727
  • 98171
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Cansu Dere'den 'Vücudu erkeğe benziyor' açıklaması

Cansu Dere'den 'Vücudu erkeğe benziyor' açıklaması

Cansu Dere'den 'Vücudu erkeğe benziyor' açıklaması

Ürdün'de bir internet sitesi Cansu Dere'nin Ortadoğu'da büyük hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküsün için ‘vücudu erkeğe benziyor' dediğini iddia etti.

Hatta bu sözleri nedeniyle Tuba Büyüküstün’den özür dilediği dahi yazılan Cansu Dere, konuyla ilgili açıklama yaptı. Güzel oyuncu, “Yurtdışında bir web sitesine, hele de bir kadın meslektaşımla ilgili böyle bir açıklama yaptığıma inanılmasına, bu asılsız iddianın yayılmasına şaşırdım ve gerçekten çok üzüldüm” dedi.


Mehmetçik, Havva anneyi şehit oğlunun mezarına götürdü

Mehmetçik, Havva anneyi şehit oğlunun mezarına götürdü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

WhatsApp'tan 2 güncelleme birden

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Bu sabah çekildi