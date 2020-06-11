12 Haziran 2020 Cuma 08:00 | Son Güncelleme:
RECEP ASLAN
Cansel Elçin: Evde dizi çektik
Oyuncu Cansel Elçin, kız arkadaşı Zeynep Cansu Bayat ile Nişantaşı'ndaki evlerinden çıkarken görüntülendi.
RECEP ASLAN
Pandemi sürecinde evden çıkmadıklarını ve yetkililerin tüm önerilerine uyduklarını söyleyen çift, bir de film çektiklerinden bahsettiler. Elçin, "Evde güzel bir film çektik. Yönetmenliğimizi Özcan Deniz yaptı. Bizim için de değişik bir deneyim oldu” dedi. Dizinin internet üzerinden yayımlayacağını da ekleyen Elçin, dijital platform konusunda henüz görüştüklerini söyledi.