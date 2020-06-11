Cansel Elçin: Evde dizi çektik

RECEP ASLAN



Pandemi sürecinde evden çıkmadıklarını ve yetkililerin tüm önerilerine uyduklarını söyleyen çift, bir de film çektiklerinden bahsettiler. Elçin, "Evde güzel bir film çektik. Yönetmenliğimizi Özcan Deniz yaptı. Bizim için de değişik bir deneyim oldu” dedi. Dizinin internet üzerinden yayımlayacağını da ekleyen Elçin, dijital platform konusunda henüz görüştüklerini söyledi.