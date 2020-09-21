Canı pahasına anne oldu

Yıllar sonra evlenen Ayşe Doğan (28), çeşitli iç kanamaları olduğu için ilaç kullanmaya ve tedaviye devam etti. Tedavisi sırasında hamile olduğunu öğrenen genç kadına doktorlar, 'Doğurursan yaşamazsın' dedi. Uyarıları dinlemeyen Doğan, kendi canı pahasına doğum yaptı. 'Akif' isimli bebek, 3 kilo 300 gram olarak ve hiçbir sağlık sorunu olmadan dünyaya geldi. Akif bebek doğduktan 40 gün sonra ise 5 kiloya ulaştı.