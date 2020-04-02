Caner Erkin'den boşandıktan sonra sessizliğe gömülen Asena Atalay açıkladı: Artık ünlü değilim

Instagram hesabındaki bütün fotoğrafları silen ve takip ettikleri listesini de sıfırlayan Atalay sosyal medyaya da küsmüştü. Önceki akşam story paylaşarak kendisine sorular sorulmasını isteyen Atalay ‘Sevdiğimiz ünlüler canlı yayın yapıyorlar, sen de düşünür müsün?’ şeklindeki soruya karşılık ‘Ben artık ünlü değilim’ cevabını verdi.

