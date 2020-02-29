Çanakkale destanı ağlattı

Mehmet Çevik, Wilma Elles, Başar Alemdar ve Çetin Büyükakın’ın oynadığı filmin gösterimi İstMarina AVM’de gerçekleşti. Yönetmen Hüseyin Özden, Çanakkale Savaşları’nın çok zor şartlar altında gerçekleştiğini hatırlatarak, “Biz bu zor şartlara paralel duyguyla yine zor şartlar altında filmin yapımını gerçekleştirdik. Bütün ekip canla başla çalıştı. Aklını, yüreğini ortaya koydu” dedi. Özden, filmin yapımına Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kızılay’ın da destek verdiğini aktardı. Filmde “Rüstem Çavuş” karakterini canlandıran Mehmet Çevik de “Bizim belleğimizde olan bir destanı, elimizden geldiğince, şartlar el verdikçe filme yansıtmaya çalıştık. Aslında konuştuğumuz ve resmettiğimiz şey herkesin kalbinde. Eksiğimiz olabilir. Ama biz zaten bunun için geldik. Omuz verelim, artık sinema sektöründe bu tür hikayeleri görelim” ifadelerini kullandı. Filmin senaryosu “Çanakkale Savaşları’nın 100. Yılı Senaryo Yarışması”nda birincilik ödülüne değer görüldü. Yapım 6 Mart’ta vizyona girecek.