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  3. Can Yaman ile 'Bay Yanlış'da rol alacak olan Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na romantik mesaj
31 Mayıs 2020 Pazar 20:39 | Son Güncelleme:

Can Yaman ile 'Bay Yanlış'da rol alacak olan Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na romantik mesaj

Can Yaman ile 'Bay Yanlış'da rol alacak olan Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na romantik mesaj

Can Yaman ile ‘Bay Yanlış' dizisinde rol alacak olan Özge Gürel, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun 33. yaşını romantik bir mesaja kutladı.

Erkek arkadaşıyla çıktığı seyahatlerden oluşan anılarını paylaşan oyuncu, “Ben, hayatı delice sevdiysem nasıl diyorum, seni de öyle... Kendi çukurunu bulmuş deniz gibiyim diyorum yanında. Nice yollara, nice yıllara” yazdı.


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