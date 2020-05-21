Can Yaman 'Erkenci Kuş' dizisindeki eski partneri Demet Özdemir hakkında konuştu!

RECEP ASLAN



Eski partneri Demet Özdemir’den ‘Erkenci Kuş’ dizisinin final yapmasıyla ayrılan Yaman, yeniden barışmak istediği yönündeki haberleri ‘dargınlığımız yok’ şeklinde yanıtladı. Yaman, "Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir. Bir küslüğümüz, dargınlığımız yok” dedi.