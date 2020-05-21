21 Mayıs 2020 Perşembe 19:53 | Son Güncelleme:
RECEP ASLAN
Can Yaman 'Erkenci Kuş' dizisindeki eski partneri Demet Özdemir hakkında konuştu!
Özge Gürel ile ‘Bay Yanlış' dizisiyle ekranda olacak olan Can Yaman, Etiler'de toplantıdaydı.
RECEP ASLAN
Eski partneri Demet Özdemir’den ‘Erkenci Kuş’ dizisinin final yapmasıyla ayrılan Yaman, yeniden barışmak istediği yönündeki haberleri ‘dargınlığımız yok’ şeklinde yanıtladı. Yaman, "Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir. Bir küslüğümüz, dargınlığımız yok” dedi.