Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7954
  • 7,4506
  • 376.785
  • 102649
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Can Yaman 'Erkenci Kuş' dizisindeki eski partneri Demet Özdemir hakkında konuştu!
21 Mayıs 2020 Perşembe 19:53 | Son Güncelleme:

Can Yaman 'Erkenci Kuş' dizisindeki eski partneri Demet Özdemir hakkında konuştu!

Can Yaman 'Erkenci Kuş' dizisindeki eski partneri Demet Özdemir hakkında konuştu!

Özge Gürel ile ‘Bay Yanlış' dizisiyle ekranda olacak olan Can Yaman, Etiler'de toplantıdaydı.

RECEP ASLAN

Eski partneri Demet Özdemir’den ‘Erkenci Kuş’ dizisinin final yapmasıyla ayrılan Yaman, yeniden barışmak istediği yönündeki haberleri ‘dargınlığımız yok’ şeklinde yanıtladı. Yaman, "Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir. Bir küslüğümüz, dargınlığımız yok” dedi. 


İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin önemli gelişme!
Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 510 kişi yakalandı
Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!
Filistin'den BAE'ye ret: Yardımı geri çevirdiler
Reklam
Karapınar'da bir hayırsever bakkal defterindeki borçları ödedi

Karapınar'da bir hayırsever bakkal defterindeki borçları ödedi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Akdeniz'in Sibiryası'ndaki menderesler görsel şölen sunuyor

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Pandemi hastanesi görüntülendi