Can dostlarla kader birliği
Almanya'da mali krize giren hayvanat bahçelerinde hayvanlar kaderine terk edilirken, bizim doğal parklarımızda özenli bakım sürüyor. Online yayın yapan Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki dostlarımız kuş sütüyle besleniyor.
DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK UYGULAMA
Almanya’da koronavirüs salgını sebebiyle malî krize giren Neumünster Hayvanat Bahçesi, yırtıcı hayvanları beslemek için diğer hayvanları yem yapmaya hazırlanırken, bizim can dostlarımız özenle besleniyor. 140 türden bin 500 civarında canlının bulunduğu Bursa Hayvanat Bahçesi bunun en güzel örneğini sergiliyor.
BAKICILAR HEPSİNİ ELLERİYLE BESLİYOR
Salgın sebebiyle ziyaretçi girişine kapatılan hayvanat bahçesinde hayvanlar çeşit çeşit vitamin ve minerali yüksek gıdalarla besleniyor. Bakıcılar lemur, fok, zürafa, penguen ve diğer zararsız hayvanları elleriyle besliyor. Rutin beslenmelerinde herhangi bir kısıtlama olmayan hayvanlar, birbirleriyle neşe içinde oynuyor.
Sanal ziyaret mümkün
Bursa Hayvanat Bahçesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortama taşındı. 4 ayrı noktaya yerleştirilen kamera ile artık çocuklar evlerinden hayvanlar aleminin yaşamını anlık olarak izleme imkanı buluyor.