Can dostlarla kader birliği

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK UYGULAMA

Almanya’da koronavirüs salgını sebebiyle malî krize giren Neumünster Hayvanat Bahçesi, yırtıcı hayvanları beslemek için diğer hayvanları yem yapmaya hazırlanırken, bizim can dostlarımız özenle besleniyor. 140 türden bin 500 civarında canlının bulunduğu Bursa Hayvanat Bahçesi bunun en güzel örneğini sergiliyor.

BAKICILAR HEPSİNİ ELLERİYLE BESLİYOR

Salgın sebebiyle ziyaretçi girişine kapatılan hayvanat bahçesinde hayvanlar çeşit çeşit vitamin ve minerali yüksek gıdalarla besleniyor. Bakıcılar lemur, fok, zürafa, penguen ve diğer zararsız hayvanları elleriyle besliyor. Rutin beslenmelerinde herhangi bir kısıtlama olmayan hayvanlar, birbirleriyle neşe içinde oynuyor.

Sanal ziyaret mümkün

Bursa Hayvanat Bahçesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortama taşındı. 4 ayrı noktaya yerleştirilen kamera ile artık çocuklar evlerinden hayvanlar aleminin yaşamını anlık olarak izleme imkanı buluyor.