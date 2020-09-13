Çam sakızı zengin armağanı! Kilosu 750 liraya çıktı

Çam sakızı toplayan köylülerden Fahri Kuru, "Çam sakızını toplaması zordur, herkes çıkıp toplayamaz. 12 metre ile 20 metre uzunluğunda olan ağaçlar var. Tepesine kadar çıkıp topluyoruz. Bir günde 100 gramda toplarsın yarım kilo da toplarsın" dedi.

AĞAÇLAR 10 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNDE

Artvin’de çoban ve köylüler, köknar ağacından çam sakızı toplamaya başladı. Ağustos ve Eylül aylarında köknarın kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu altınla yarışıyor. 10 katlı bina yüksekliğinde ağaçlara çıkılarak sadece bir çakı yardımıyla tek tek toplanabilen çamsakızı Artvin'in bir çok bölgesinde olduğu gibi Yusufeli İlçesi Kılıçkaya Köyü'nde de alternatif geçim kaynağı.

BİR KEREDE EN FAZLA 400 GRAM OLUYOR



Köy sakinlerinden Ufuk Kurt, “Çam sakızı çoban armağanı” değiminin eskide kaldığını söyleyerek "Şimdi kilosu 750 liradan satılıyor. Neredeyse çeyrek altınla aynı fiyattalar" dedi. Kurt "Taze çam sakızı çiğnemek için, eski olan ise toz haline getirip balla karıştırarak mide ağrısına iyi geldiği için tüketiliyor. Bir ağaçta en fazla, 300 yada 400 gram toplanabilir. Herkesin yapabileceği bir iş değil" diye konuştu.