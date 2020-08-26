Cam kemik hastası Nazar'ın yardım çığlığı! 'Artık kırılmak istemiyorum'

DÜŞÜNCE ALÇI YAPILAMIYOR



İstanbul Maltepe'de doğuştan cam kemik hastası olarak dünyaya gelen Nazar Tezel, 16 yaşında olmasına rağmen 14 defa bıçak altına yattı. Nazar, 9 ay önce sandalyesinden düşerek geçirdiği ve kol ile bacak kemiklerinin yamulduğu kaza nedeniyle artık sandalyesine binip gezemiyor, okuluna gidemiyor. Nazar, ayrıca kol kemiklerinin yamuk olması nedeniyle kırılma durumunda kollarının alçıya alınmadığını, bu nedenle çok acı çektiğini belirtiyor.

SAĞLIĞINA KAVUŞAN BİRİ VAR



Maddi imkansızlıktan ötürü yardım eli uzatılmasını bekleyen Nazar, “Hapşırsam bile kemiklerim kırılıyor. Kolumu kaldırıp yemek yiyemiyorum, çok çabuk kırılıyor. Yürümek değil, sadece kollarım kırılmasın, acı çekmeyeyim yeter. Yamuk diye kırıldığında alçıya da almıyorlar. Benim gibi bir kız vardı 11 yaşında. O, ameliyatla iyileşmiş. Bana da umut oldu ama paramız yok, belki bir hayırsever çıkar hayatımı değiştirir diye bekliyorum’ dedi.

9 AYDIR YATAKTAN KALKAMIYOR



Anne Meryem Tezel, ‘Dokuz ay önce tekerlekli sandalyeden düştü, kolları bacakları yamuldu. Şimdi oturamıyor da. Ne yapacağımı bilemiyorum, yardım bekliyoruz’ dedi.